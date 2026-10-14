Казахстан введет обязательное разрешение на въезд с июля 2027 года
Правительство Казахстана утвердило новые правила въезда для иностранных граждан, включая россиян, которые смогут посещать страну без визы. С 1 июля 2027 года иностранцам потребуется обязательное электронное разрешение на въезд в страну, передает Zakon.kz.
Получить разрешение нужно будет заранее — не менее чем за 72 часа до пересечения границы. Документ оформят бесплатно, он будет действителен 180 дней, позволяя совершать несколько поездок за этот период. Введение разрешения будет поэтапным: с 1 ноября 2026 года система начнет работать в международном аэропорту Актау и четырех автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией, с 1 января 2027 года подключатся аэропорты Астаны и Алматы, а с 1 марта 2027 года — все остальные пункты пропуска.
До 1 июля отсутствие разрешения не станет основанием для отказа во въезде, что даст иностранцам время адаптироваться к новым требованиям. После этой даты его наличие будет обязательным.
Некоторые категории граждан освобождены от необходимости получения разрешения. Оно не потребуется россиянам младше 16 лет и старше 65 лет, водителям грузовиков и международных автобусов, сопровождающим тела умерших, обладателям дипломатических и служебных паспортов, членам экипажей воздушных, морских и речных судов, а также ищущим убежище.