Казахстан введет обязательное разрешение на въезд с июля 2027 года

Получить разрешение нужно будет заранее — не менее чем за 72 часа до пересечения границы. Документ оформят бесплатно, он будет действителен 180 дней, позволяя совершать несколько поездок за этот период. Введение разрешения будет поэтапным: с 1 ноября 2026 года система начнет работать в международном аэропорту Актау и четырех автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией, с 1 января 2027 года подключатся аэропорты Астаны и Алматы, а с 1 марта 2027 года — все остальные пункты пропуска.