«Крыса — один из главных героев творчества Бэнкси»
Дмитрий Буткевич — о мышах в искусстве
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Помните, я рассказывал, как нашел у коллег из издания «Артгид» текст о мышах в мировом искусстве? И сразу рассказ о единственном в истории натурном портрете мыши кисти великого английского пейзажиста Джона Констебла. В 1824 году он в переписке с женой подробно описывал домашних питомцев, в том числе мышь, которую звали Джек. Зверек так растолстел, что у него пришлось отобрать кусок сыра. К письму художник приложил портрет мыша маслом на бумаге.
Еще один пейзажист и современник Констебла — японец Кацусика Хокусай часто обращался к образу крысы, имеющую в японской традиции сакральный характер. В токийском музее его имени хранится бумажная композиция 1836 года «Соленый лосось и крысы».
Следующий — швейцарец Пауль Клее и его акварель «Колючая проволока с мышами» 1923 года. Абстрактная геометрическая конструкция, по которой ползают фигуративные грызуны. Работы Клее искусствоведы часто сравнивали с нотной записью: черные зверьки на разных уровнях лабиринта ассоциируются с нотной записью.
А вот малоизвестный сейчас японский дизайнер Токио Кумагаи создал в Париже женские туфли «Мышь». Это была коллекция осень-зима 1985–1986, Париж, из кожи и шкуры пони. Как пишут, Кумагаи черпал вдохновение в творчестве сюрреалистов, а также увлекался работами мастеров абстрактного экспрессионизма — Кандинского и Поллока — и активно использовал технику дриппинга при изготовлении предметов обуви.
Джон Балдессари, которого справедливо называют одним из «классиков американского концептуализма», в 1989 году делает фотомонтаж «Два зрителя и трагедия». Здесь одетые в человеческие одежды куклы мышей наблюдают за мертвой мышью в мышеловке. Эксперты интерпретирует эту композицию таким образом: «В этой конфигурации реальный зритель становится наблюдателем второго порядка, а художник пытается понять, какое воздействие оказывает на нас заведомо абсурдная ситуация».
Ну и конечно, мой любимец Бэнкси. Крыса — один из главных героев его творчества. Он рассказывал: «Кто-то сказал мне: какая это талантливая анаграмма слова "искусство". И мне пришлось притвориться, что я знал об этом всю жизнь».