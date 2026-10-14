«Крыса — один из главных героев творчества Бэнкси»

Ну и конечно, мой любимец Бэнкси. Крыса — один из главных героев его творчества. Он рассказывал: «Кто-то сказал мне: какая это талантливая анаграмма слова "искусство". И мне пришлось притвориться, что я знал об этом всю жизнь».