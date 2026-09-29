«По факту это первое мышиное появление в отечественном искусстве»

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Друзья, я наткнулся в интернете на текст коллег из некогда очень популярного профессионального издания об искусстве «Артгид». Все не просто так: издание, просуществовав несколько лет только в онлайн-варианте, возобновилось и в печатном виде. И это действительно отличная новость не только для сообщества. Теперь выпускаются роскошные альманахи об искусстве разных стран, обновился сайт, как всегда, тут много информации о рынке, выставках и арт-мире. Обо всем этом я узнал от главного редактора Маши Кравцовой. Мы в хороших отношениях, много где побывали вместе.

Почему-то вспомнилось, как на какой-то из Венецианских биеннале и представителей «Артгида» с пачкой свежих журналов-путеводителей (тогда такая фишка была у этого издания), и нас с Лерой от издательского дома «Коммерсант» просто не пустили на вечеринку, куда мы, конечно, заранее аккредитовались как пресса, в Украинский павильон. Было это году так в 2012-м. В сравнении с последующими действиями бывших соотечественников по Союзу, конечно, мелочь, но почему-то запомнилось.

Но я сейчас совсем не об этом. Нашел я статью еще аж 2019 года, называется она «Топ-10 мышей и крыс в искусстве». Судя по описанию, вы увидите «краткую энциклопедию мышиных образов, от единственного в мировом искусстве портрета конкретной мыши до сюрреалистических башмачков забытого ныне гения артистической моды».

Начнем, пожалуй?

Первое, что приходит в голову нормального искусствоведа — это лубочная картинка «Мыши кота погребают». Рубеж XVII-XVIII веков, жесткая сатира на царя Петра. Ну такая довольно большая раскрашенная от руки гравюра на дереве. Их еще называют «русские народные картинки» и даже выводят из них столь сейчас востребованный «русский стиль».

Множество мышей тащат на санях труп огромного усатого кота. Ой, не знаю, надо ли вслух произносить, что там вокруг понаписано… Исследователь русской гравюры Дмитрий Ровинский считал это старообрядческое произведение пародийным, позже это стали принимать за карнавальные шутки. По факту это первое мышиное появление в отечественном искусстве.

Дмитрий Буткевич