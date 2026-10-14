В Кремле призвали не использовать технологии Starlink в военных целях
Песков: в Кремле ничего не знают об ограничениях Starlink на Украине
В Кремле видели сообщения СМИ об ограничении доступа ВСУ к Starlink, но деталей в Москве не знают. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Кроме того, что мы читали сообщения СМИ... нам больше ничего не известно», — сказал он. При этом представитель Кремля высказал мнение, что «было бы лучше, если бы такие блестящие технологии вообще не использовались в военных целях».
Украинские СМИ писали, что в Киеве заявили о введении SpaceX ограничений для терминалов Starlink, используемых ВСУ. Утверждалось, что провайдер не уведомил об ограничениях заранее.