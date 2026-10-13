Парковки самокатов принесут в бюджет Новосибирска 11 млн рублей
13.10.2026, 12:48
Размещение электросамокатов на муниципальной земле принесет в бюджет Новосибирска к началу ноября 11 млн руб. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.
По данным главы города, эти средства пойдут на развитие инфраструктуры для самокатов и велосипедов. Число прокатных самокатов в Новосибирске при этом снизилось почти на треть — с 13 тыс. до 9 тыс.
«В дальнейших планах мэрии — обновить действующий порядок (размещения и использования средств индивидуальной мобильности.— «Ъ») и определить организацию по эвакуации СИМ, наделить администрации районов полномочиями по контролю за разметкой и разработать меры воздействия на пользователей и операторов»,— рассказал также мэр.
Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2025 года в Новосибирске власти ввели ограничения скорости для электросамокатов. Кроме того, были установлены правила их парковки.