«РусГидро» подтвердило сроки достройки Загорской ГАЭС-2 после аварии
Глава «РусГидро» Хмарин: Загорскую ГАЭС-2 планируется достроить к 2028 году
14.10.2026, 10:57
Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с главой «РусГидро» Виктором Хмариным. Тот рассказал, что специалистам удалось приподнять здание Загорской ГАЭС-2 после аварии. «РусГидро» планирует достроить ее к 2028 году.
По словам господина Хмарина, «РусГидро» впервые в мировой практике выполнило «достаточно уникальные по сложности работы по восстановлению высотного положения здания» ГАЭС. «Это здание весом порядка 300 тыс. тонн мы смогли выровнять и приподнять почти на 1,5 м — на 140 см. До сих пор в мире такие объекты никто подобным образом не перемещал»,— уточнил он (цитата по сайту правительства).
Строительство Загорской ГАЭС-2 началось еще в 2007 году. Ввести станцию в эксплуатацию должны были в 2014 году, но в 2013 году на ней произошла авария: под фундаментом здания просел грунт, из-за чего часть станции была затоплена. Срок запуска станции сдвигался несколько раз. В июле 2025-го в «РусГидро» заявили о планах достроить электростанцию в 2028 году.