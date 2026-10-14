«РусГидро» подтвердило сроки достройки Загорской ГАЭС-2 после аварии

Строительство Загорской ГАЭС-2 началось еще в 2007 году. Ввести станцию в эксплуатацию должны были в 2014 году, но в 2013 году на ней произошла авария: под фундаментом здания просел грунт, из-за чего часть станции была затоплена. Срок запуска станции сдвигался несколько раз. В июле 2025-го в «РусГидро» заявили о планах достроить электростанцию в 2028 году.