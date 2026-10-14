Сбер заявил об атаке беспилотников на ЦОД в Балакове
Сервисы работают штатно, заверили в компании
14.10.2026, 10:33
Сбербанк официально подтвердил факт атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на свой центр обработки данных (ЦОД) в Балакове Саратовской области. Несмотря на физическое воздействие на инфраструктуру, первый зампред правления банка Александр Ведяхин заверил, что все сервисы работают в штатном режиме. Инцидент стал очередным подтверждением уязвимости российской IT-инфраструктуры, на фоне чего Минцифры и Минобороны уже экстренно прорабатывают новые меры защиты дата-центров.
О подтверждении факта атаки на саратовскую площадку господин Ведяхин заявил журналистам. «Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно»,— отметил он. В результате инцидента никто из сотрудников не пострадал.
ЦОД в Балакове — один из стратегических инфраструктурных активов Сбера. Капитальные затраты на возведение этого мега-дата-центра ранее оценивались участниками рынка примерно в $1 млрд. Площадка проектировалась с учетом растущих потребностей экосистемы в вычислительных мощностях, необходимых для обучения нейросетей и работы сервисов на базе искусственного интеллекта.