Сбер заявил об атаке беспилотников на ЦОД в Балакове

Сбербанк официально подтвердил факт атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на свой центр обработки данных (ЦОД) в Балакове Саратовской области. Несмотря на физическое воздействие на инфраструктуру, первый зампред правления банка Александр Ведяхин заверил, что все сервисы работают в штатном режиме. Инцидент стал очередным подтверждением уязвимости российской IT-инфраструктуры, на фоне чего Минцифры и Минобороны уже экстренно прорабатывают новые меры защиты дата-центров.