При атаке БПЛА на Саратовскую область погибла женщина, повреждены жилые дома
Жильцов отправили в ПВР
Ночью город Балаково подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Повреждены несколько жилых домов, есть погибшая, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своих соцмедиа.
В данный момент все инфраструктурные объекты работают штатно. Семье погибшей окажут всю необходимую помощь.
Для жителей пострадавших домов открыли пункт временного размещения. Глава региона поручил руководителю муниципалитета Сергею Барулину организовать работу оперштаба. «Обсудили план дальнейших действий, все вопросы жителей будут оперативно решаться. На месте проводятся работы по оценке ущерба, жильцы вернутся в свои дома, когда мы будем уверены, что там безопасно», — отметил глава района. Для пострадавших от ночной атаки БПЛА круглосуточно работает горячая линия: 39-00-34 или 39-00-14.
Угроза атаки БПЛА была объявлена на территории Саратовской области в 02:07 14 октября, отбой прозвучал в 09:52.