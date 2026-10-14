Суд назначил уральскому иеромонаху семь лет колонии за призывы к экстремизму
14.10.2026, 10:19
Свердловский областной суд в Екатеринбурге отправил на семь лет в колонию общего режима 54-летнего жителя Верхотурья, иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука — внесен в перечень террористов и экстремистов), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Он признан виновным в реабилитации нацизма и призывах к экстремизму в интернете («в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ).
Суд установил, что 23 декабря 2024 года подсудимый, находясь дома в Верхотурье, написал в одном из Telegram-каналов несколько противоречивых и провокационных комментариев о генерале Андрее Власове, который признан военным трибуналом СССР перебежчиком и предателем из-за сотрудничества с нацистами. Кроме того, 11 августа 2025 года в одном из эмигрантских Telegram-каналов подсудимый написал нелицеприятные комментарии о мигрантах под шестиминутным видео, в котором русскоязычные спикеры рассуждают о межнациональных конфликтах.
Вину обвиняемый не признал, но подтвердил факт размещения публикаций. Он заявил, что вкладывал в них иной смысл, отличный от инкриминируемого следствием. Суд ему также запретил администрировать каналы на три года.
Сейчас раскольник отбывает срок в колонии по другому уголовному делу — за публичное оправдание терроризма. Приговор ему был вынесен по совокупности с предыдущим. Иеромонах входит в раскольничью группу «РПЦЗ (А)» («Русская православная церковь заграницей под омофором митрополита Агафангела»), формальный центр которой расположен в Нью-Йорке (США).