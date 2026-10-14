Суд назначил уральскому иеромонаху семь лет колонии за призывы к экстремизму

Свердловский областной суд в Екатеринбурге отправил на семь лет в колонию общего режима 54-летнего жителя Верхотурья, иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука — внесен в перечень террористов и экстремистов), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Он признан виновным в реабилитации нацизма и призывах к экстремизму в интернете («в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ).