В России создадут оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея Габдуллы Тукая
В 2036 году юбилей Тукая отметят на федеральном уровне
В России создадут организационный комитет по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Сопредседателями оргкомитета назначены помощник президента России Владимир Мединский и раис Татарстана Рустам Минниханов. В состав также вошли представители федеральных министерств и ведомств, музеев, культурных учреждений и вузов из разных регионов страны.
Ранее сообщалось, что юбилей Тукая в 2036 году отметят на федеральном уровне. Рустам Минниханов поручил профильным ведомствам в кратчайшие сроки доработать план подготовки к юбилею и приступить к его реализации.