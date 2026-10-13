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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Ярославль

Глава ярославских профсоюзов выдвинулся в мэры города

13.10.2026, 20:28
Председатель объединения профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев подтвердил «Ъ-Ярославль» намерение участвовать в выборах мэра города.

Профсоюзы Ярославской области

По его словам, кандидатуру выдвинула Общественная палата Ярославской области. Процедура выдвижения уже состоялась, теперь господин Соловьев намерен передать необходимые документы в губернаторскую комиссию.
Сергею Соловьеву 45 лет. Он окончил Ярославский государственный университет имени Демидова и Академию труда и социальных отношений. С 2005 по 2012 год работал в региональном исполкоме «Единой России», затем стал заместителем председателя областной профсоюзной организации. С 2013 года возглавляет объединение профсоюзов Ярославской области, трижды переизбирался на этот пост. Также один срок господин Соловьев занимал должность председателя Общественной палаты региона.

Виктория Самко