Глава ярославских профсоюзов выдвинулся в мэры города

Сергею Соловьеву 45 лет. Он окончил Ярославский государственный университет имени Демидова и Академию труда и социальных отношений. С 2005 по 2012 год работал в региональном исполкоме «Единой России», затем стал заместителем председателя областной профсоюзной организации. С 2013 года возглавляет объединение профсоюзов Ярославской области, трижды переизбирался на этот пост. Также один срок господин Соловьев занимал должность председателя Общественной палаты региона.