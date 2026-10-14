Минпросвещения сократило объем внеурочной деятельности для 10–11 классов

Внеурочную деятельность организуют по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному и общекультурному. В плане такой деятельности прописывают ее состав и структуру направлений, форму и объем. Учебная организация должна разработать план самостоятельно.