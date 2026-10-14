Минпросвещения сократило объем внеурочной деятельности для 10–11 классов
14.10.2026, 07:55
Предельный объем внеурочной деятельности для учеников 10–11-х классов был понижен с 700 до 680 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный проект федеральной образовательной программы. Новый стандарт задействуют с 1 сентября 2027 года.
Внеурочную деятельность организуют по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному и общекультурному. В плане такой деятельности прописывают ее состав и структуру направлений, форму и объем. Учебная организация должна разработать план самостоятельно.
Минпросвещения сообщало, что с 1 сентября школьники будут учиться по новой программе. В частности, теперь обществознание изучают в 9–11-х классах, а количество часов на изучение истории увеличили, причем порядок изучения тем менять запрещено.