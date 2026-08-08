Минпросвещения: школьники с 1 сентября будут учиться по новой программе

Минпросвещения «комплексно обновило содержание» предметов для школьников, заявил «РИА Новости» глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, с 1 сентября школьники в России будут учиться по новой программе. Министр уверяет, что все изменения направлены на укрепление единого образовательного пространства страны.

В частности, с нового учебного года обществознание будет изучаться в 9-11-х классах, а количество часов на изучение истории увеличится, причем порядок изучения тем менять теперь запрещено. В числе других нововведений:

вводится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России» (пятиклассники начнут его изучать с января 2027 года, а 6-7-е классы — с 1 сентября 2027 года);

предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на два единых обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка»;

в отдельных школах начнут оценивать поведение обучающихся со второго по восьмой классы (модель оценки поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое»);

в школьном курсе внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» появятся не менее восьми занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям разных регионов.

По подсчетам Минпросвещения, 1 сентября в российские школы пойдут 17,5 млн детей. На этой неделе министерство утвердило федеральный список школьных учебников.

Об ужесточении отбора в старшую школу — в материале «Ъ FM» «Девятиклассников списали в колледж».