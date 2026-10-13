Глава «Мовисты» рассказал, как регионам развивать транспортную инфраструктуру

Сегодня действуют разные механизмы государственной поддержки: по линии Минтранса, Минпромторга, институтов развития и региональных программ. У каждого из них свои задачи и условия применения. Для комплексного проекта важно увязать эти инструменты между собой: поддержку производства подвижного состава — с развитием инфраструктуры, цифровые решения — с организацией перевозок, а федеральные меры — с долгосрочными обязательствами региона.