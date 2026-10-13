Глава «Мовисты» рассказал, как регионам развивать транспортную инфраструктуру
14.10.2026, 02:47
— Кто должен координировать создание транспортной системы и ее финансирование — федеральные ведомства, регион или муниципалитет?
— Главный практический вопрос — как сформировать устойчивую финансовую модель проекта.
Сегодня действуют разные механизмы государственной поддержки: по линии Минтранса, Минпромторга, институтов развития и региональных программ. У каждого из них свои задачи и условия применения. Для комплексного проекта важно увязать эти инструменты между собой: поддержку производства подвижного состава — с развитием инфраструктуры, цифровые решения — с организацией перевозок, а федеральные меры — с долгосрочными обязательствами региона.
Речь не обязательно идет о создании новой программы. В ряде случаев действующие инструменты можно объединить в рамках одной проектной модели, ориентированной на конкретный результат для пассажира.