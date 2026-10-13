«Недостаточно купить трамваи без путей, депо и энергоснабжения»

На мой взгляд, одно из главных преимуществ общественного транспорта для пассажира — регулярность и прогнозируемое время в пути. Вот я езжу на машине на работу. Пока многие были в отпуске, дорога занимала у меня 35 минут. Потом люди вернулись — и тот же путь стал занимать иногда 50 минут, иногда час десять. Время поездки на общественном транспорте при этом осталось прежним — около 45 минут.