«АйСиЭм Вуд» может лишиться статуса приоритетного инвестиционного проекта

Одновременно компания подала заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Минпромторгу выносить решение об исключении инвестиционного проекта «АйСиЭм Вуд» из перечня ПИП, а также запрета Рослесхозу, министерству природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края и подведомственным лесничествам совершать действия, направленные на расторжение либо односторонний отказ от исполнения договоров аренды лесных участков. Как следует из материалов суда, меры регуляторов связаны с нарушением сроков внесения арендной платы, сумма задолженности составила 18,5 млн руб. Суд заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворил в первой части. Предварительное заседание назначено на 15 октября.