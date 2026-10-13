«АйСиЭм Вуд» может лишиться статуса приоритетного инвестиционного проекта
14.10.2026, 02:47
Вслед за крупным игроком лесного сектора «Краслесинвестом» отстаивать статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) приходится другой красноярской компании — «АйСиЭм Вуд». Компания в суде приостановила исполнение решения об исключении из перечня ПИП, но шансы на его отмену небольшие, считают юристы.
ООО «АйСиЭм Вуд» оспаривает в Арбитражном суде Красноярского края решение министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона об исключении своего проекта по производству пиломатериалов и CLT (многослойные деревянные панели) из перечня ПИП. Соответствующее заявление суд принял в сентябре.
Одновременно компания подала заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Минпромторгу выносить решение об исключении инвестиционного проекта «АйСиЭм Вуд» из перечня ПИП, а также запрета Рослесхозу, министерству природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края и подведомственным лесничествам совершать действия, направленные на расторжение либо односторонний отказ от исполнения договоров аренды лесных участков. Как следует из материалов суда, меры регуляторов связаны с нарушением сроков внесения арендной платы, сумма задолженности составила 18,5 млн руб. Суд заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворил в первой части. Предварительное заседание назначено на 15 октября.