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Глава «Группы Мовиста» Алексей Зотов о финансировании рельсов и контактных сетей

14.10.2026, 02:47
Региональные и муниципальные бюджеты не всегда позволяют полностью профинансировать строительство инфраструктуры для электротранспорта — трамвайных путей, контактных сетей, депо и зарядных станций. Поэтому города нередко выбирают более доступное в моменте решение — закупку автобусов, которые могут использовать существующую улично-дорожную сеть. О том, как регионам привлекать средства на развитие транспортной инфраструктуры, “Ъ” рассказал глава «Группы Мовиста», партнера «Трансмашхолдинга», реализующей проекты развития городского общественного транспорта в регионах России, Алексей Зотов.
Подробнее — в интервью «Ъ».