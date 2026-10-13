Глава «Группы Мовиста» Алексей Зотов о финансировании рельсов и контактных сетей

Региональные и муниципальные бюджеты не всегда позволяют полностью профинансировать строительство инфраструктуры для электротранспорта — трамвайных путей, контактных сетей, депо и зарядных станций. Поэтому города нередко выбирают более доступное в моменте решение — закупку автобусов, которые могут использовать существующую улично-дорожную сеть. О том, как регионам привлекать средства на развитие транспортной инфраструктуры, “Ъ” рассказал глава «Группы Мовиста», партнера «Трансмашхолдинга», реализующей проекты развития городского общественного транспорта в регионах России, Алексей Зотов.