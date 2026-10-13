Лимит поручительств для займов МСП увеличили до 42 млрд рублей
14.10.2026, 02:46
В октябре—декабре этого года так называемые зонтичные поручительства, покрывающие до 50% от суммы кредита, позволят малому и среднему бизнесу привлечь на 20% больше средств, чем в третьем квартале,— 84 млрд руб., сообщила Корпорации МСП. Новый лимит поручительств в 42 млрд руб., уже распределенный между 16 банками, более чем вдвое превышает выделенный на эти цели годом ранее.
В Корпорации МСП отмечают, что эти средства предприятия смогут использовать для пополнения «оборотки» или рефинансирования кредитных обязательств. Бизнес называет этот инструмент поддержки одним из самых эффективных, отмечая, что спрос на программу сейчас превышает лимиты.
«Чтобы получить поручительство, нужно быть зарегистрированным субъектом МСП, не нарушать в прошлом условия предоставления господдержки, не заниматься добычей или реализацией полезных ископаемых, не быть в процессе банкротства, не входить в группу компаний с выручкой более 2 млрд руб. и не иметь просрочек по платежам банкам-партнерам»,— пояснил “Ъ” гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.