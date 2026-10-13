Лимит поручительств для займов МСП увеличили до 42 млрд рублей

В октябре—декабре этого года так называемые зонтичные поручительства, покрывающие до 50% от суммы кредита, позволят малому и среднему бизнесу привлечь на 20% больше средств, чем в третьем квартале,— 84 млрд руб., сообщила Корпорации МСП. Новый лимит поручительств в 42 млрд руб., уже распределенный между 16 банками, более чем вдвое превышает выделенный на эти цели годом ранее.