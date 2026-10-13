Данные о строящейся и готовой недвижимости предложили объединить в единый контур

Цифровые сервисы по жилищному строительству и рынку недвижимости предложено связать в единый контур — как сообщили в ДОМ.РФ, такая инициатива подготовлена экспертной группой с участием 50 представителей этих секторов. Предполагается, что сквозная идентификация объектов позволит не дублировать данные, которые сейчас распределены по разным системам, в итоге сократятся издержки при покупке или строительстве жилья, а также повысится прозрачность сделок.