Данные о строящейся и готовой недвижимости предложили объединить в единый контур
14.10.2026, 02:46
Цифровые сервисы по жилищному строительству и рынку недвижимости предложено связать в единый контур — как сообщили в ДОМ.РФ, такая инициатива подготовлена экспертной группой с участием 50 представителей этих секторов. Предполагается, что сквозная идентификация объектов позволит не дублировать данные, которые сейчас распределены по разным системам, в итоге сократятся издержки при покупке или строительстве жилья, а также повысится прозрачность сделок.
Виталий Мутко пояснил, что объединение данных должно обеспечить прозрачность истории объекта — от земельного участка до оформления прав и эксплуатации дома — для ведомств, участников рынка и покупателей. Сейчас, по его словам, сведения об объектах и правах распределены по разным реестрам и системам, что повышает издержки для граждан при покупке или строительстве жилья.
Как пояснили “Ъ” в ДОМ.РФ, наиболее затратными с точки зрения издержек являются операции с данными: поиск, подтверждение права, сбор сведений и их дальнейшая передача. В госкорпорации отмечают, что участники рабочей группы (представляют свыше 50 организаций) не просят создавать новые госсистемы, а предлагают внедрить «соединительные элементы» и единые правила доступа к реестрам, оставив за государством функцию источника данных, а за бизнесом — развитие конкурентных сервисов.