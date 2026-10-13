Прокуратура не нашла признаков мошенничества при организации концертов Канье Уэста

Say Agency объявило о концертах Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября 17 августа. Билеты стоили от 9 тыс. до 160 тыс. руб. 24 августа администрация стадиона заявила, что не заключала договор с агентством, а продажа билетов началась без необходимых документов. Позднее площадка вновь подтвердила, что концертов зарубежных исполнителей в ее октябрьском расписании нет.