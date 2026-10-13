Прокуратура не нашла признаков мошенничества при организации концертов Канье Уэста
13.10.2026, 20:22
Прокуратура не выявила признаков мошенничества в действиях московского агентства Say Agency, организовавшего несостоявшиеся концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге. Об итогах проверки 13 октября сообщил представитель компании Александр Панин, пишет «Ъ».
По словам господина Панина, правоохранители не обнаружили признаков преступления. Гендиректор и учредитель Say Agency Анна Субчева также заявила «Ъ», что ведомство получило ответы на все интересовавшие его вопросы. Оперативно получить комментарий в самой прокуратуре изданию не удалось.
Проверку проводили после обращения жителя Петербурга, купившего билет на концерт. Ранее УМВД по Петроградскому району начало доследственную проверку по факту возможного мошенничества в особо крупном размере. Материалы планировали направить в Москву, где зарегистрировано агентство.
Say Agency объявило о концертах Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября 17 августа. Билеты стоили от 9 тыс. до 160 тыс. руб. 24 августа администрация стадиона заявила, что не заключала договор с агентством, а продажа билетов началась без необходимых документов. Позднее площадка вновь подтвердила, что концертов зарубежных исполнителей в ее октябрьском расписании нет.
30 сентября Say Agency окончательно объявило об отмене выступлений и пообещало начать возврат денег с 12 октября. Покупатели билетов также обращались в суды, требуя вернуть стоимость билетов и компенсировать моральный вред и транспортные расходы.
Представители Say Agency сообщили, что компания уже начала возвращать деньги и намерена выплатить зрителям все средства в законном порядке.