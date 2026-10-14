Две дороги — одно продолжение
Федеральные и региональные власти открыли движение на обновленных участках трасс А-181 «Скандинавия» и Р-23 на Псков
14 октября в Ленобласти открыли движение по обновленным участкам федеральных трасс А-181 «Скандинавия» в сторону Выборга и Р-23 на Псков, в результате чего увеличена пропускная способность данных направлений. Реконструкция «Скандинавии» велась с 2014 года, но, как уже писал «Ъ Северо-Запад», в ближайшие годы «Росавтодор» не планирует обновлять трассу от 134-го км до границы с Финляндией. Модернизация и строительство Р-23 продолжится на участках с 54-го до 68 км до конца октября 2028 года. Стоимость этих работ превысит 24,8 млрд рублей.
Подрядчиком капитального ремонта на обоих участках выступает АО «ВАД». Компания обновила 16 км Р-23 в Лужском районе и реконструировала участок трассы А-181 «Скандинавия» на подъезде к Выборгу (со 130-го до 134-го км). В торжественном открытии в формате телемоста приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Андрей Никитин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков, первый заместитель гендиректора АО «ВАД» Виктор Перевалов.
Запуск участка «Скандинавии» ознаменовал завершение масштабной программы модернизации трассы, выполняемой с 2014 года. На реконструированном участке от поселка Гончарово до обхода Выборга автодорога переведена в категорию IB. Проезжая часть расширена с двух до шести полос, полностью исключены светофоры и пересечения транспортных потоков в одном уровне. На участке сооружена двухуровневая транспортная развязка и надземный пешеходный переход, а также переустроена стела на въезде в Выборг. На всем протяжении смонтированы системы освещения, нанесена разметка термопластиком. Для защиты от ДТП с дикими животными в полосе отвода установлены сетчатые ограждения, вдоль трассы оборудовано 8 тыс. кв. м. шумозащитных экранов.
Реконструкция трассы А-181 «Скандинавия» велась поэтапно с 2014 года. В 2016 году введен в эксплуатацию участок с 44 по 52 км; в 2018 году открыт участок с 52 по 65 км; в 2021 — с 65 по 80 км; в 2022 — с 80 по 100 км; в 2024 — с 100 по 124 км; в 2025 — с 124 по 130 км. В 2022 году «Росавтодор» планировал построить обход Выборга (134–160 км) в 2025–2029 годах, а участок до границы с Финляндией (160–203 км) — в 2022–2027 годах. Общая стоимость всего проекта реконструкции тогда оценивалась в 91 млрд рублей, а завершить проект предполагалось к 2030 году.
Однако, как уже сообщал «Ъ Северо-Запад» со ссылкой на «Росавтодор», дальнейшая реконструкция трассы с 134-го км до государственной границы с Финляндией в ближайшие шесть лет не включена в планы Федерального дорожного агентства. Эксперты отмечают снижение актуальности развития финского направления на фоне текущей геополитической обстановки.
На трассе Р-23 был выполнен капремонт участка с 81-й по 97-й км. В ходе работ АО «ВАД» расширило дорогу с двух до четырех полос, удвоив пропускную способность одного из самых загруженных направлений на Псков и Беларусь. После капитального ремонта на участке появились три разворотные петли вместо левых поворотов, разделительная полоса и барьерные ограждения. Смонтированы девять светофоров, 12 остановок с тактильной плиткой, автоматический пункт весового контроля, шесть видеокамер и два комплекса фотовидеофиксации дорожного движения. Вблизи населенных пунктов построены 6 км тротуаров и шумозащитных экранов. Участок полностью оборудован системами освещения.
Модернизация федеральной трассы Р-23 ведется давно. В 2009 году сдан в эксплуатацию обход города Луги, в 2018 году — участок обхода города Гатчины с 31 по 44 км, в 2020 году — участок обхода Гатчины с 44 по 54 км. После капитального ремонта в 2023 году введен в эксплуатацию участок трассы с 169 по 179 км, в 2024 году — участки с 97 по 111 км и с 158 по 169 км.
В настоящее время «ВАД» продолжает работы по обновлению псковской трассы. По данным портала госзакупок, работы по реконструкции участка трассы с 54 по 59,6 км и строительству участка с 59,6 по 68 км ведутся в рамках двух контрактов с ФКУ УПРДОР «Северо-Запад» на 10,1 и 14,7 млрд рублей. Срок выполнения обоих контрактов — осень 2028 года.