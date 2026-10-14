Реконструкция трассы А-181 «Скандинавия» велась поэтапно с 2014 года. В 2016 году введен в эксплуатацию участок с 44 по 52 км; в 2018 году открыт участок с 52 по 65 км; в 2021 — с 65 по 80 км; в 2022 — с 80 по 100 км; в 2024 — с 100 по 124 км; в 2025 — с 124 по 130 км. В 2022 году «Росавтодор» планировал построить обход Выборга (134–160 км) в 2025–2029 годах, а участок до границы с Финляндией (160–203 км) — в 2022–2027 годах. Общая стоимость всего проекта реконструкции тогда оценивалась в 91 млрд рублей, а завершить проект предполагалось к 2030 году.