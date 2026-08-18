«Скандинавия» дотянулась до Выборга

В сентябре завершается реконструкция трассы А181 «Скандинавия» от Санкт-Петербурга до Выборга. Изначально Росавтодор планировал реконструировать всю трассу до госграницы с Финляндией. Однако, как сообщили в Федеральном дорожном агентстве, в текущий шестилетний план дорожной деятельности работы на участке за Выборгом не включены и сроков не имеют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Трасса «Скандинавия» связывает Петербург с Выборгом, соединяет Северо-Запад с федеральной дорогой М10 и входит в состав азиатского маршрута AH8. По данным Федерального дорожного агентства (Росавтодор), трафик в сторону Выборга сейчас достигает 30 тыс. машин в сутки. Решение о масштабной реконструкции трассы принято в 2014 году, после чего ведомство поэтапно вводит в эксплуатацию участки с 100-го по 134-й км.

В 2024 году был открыт участок с 100-го по 124-й км, стоимость работ составила 20,8 млрд рублей. В 2025-м — участок со 124-го по 130-й км за 6,6 млрд рублей. К сентябрю 2026 года планируется завершить соседний участок, со 130-го по 134-й км: его техническая готовность превышает 95%, стоимость работ — около 5,6 млрд рублей, работы выполняет АО «ВАД». Всего за последние годы построено и реконструировано свыше 77 км шестиполосной освещенной трассы.

Проектная документация по следующим участкам — со 134-го по 160-й км и со 160-го по 203-й км — уже разработана и получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Однако в шестилетний план дорожной деятельности, утвержденный распоряжением правительства №599-р от 24 марта 2026 года, эти участки не вошли, сообщили в Росавтодоре.

Как пояснили в ведомстве, объем финансирования по плану распределен в полном объеме до 2031 года, а реализация последующих этапов будет зависеть от возможностей федерального бюджета в последующие годы планирования. В случае принятия правительством решения о выделении средств реализация будет обеспечена в установленном порядке, отметили там.

Также в Росавтодоре рассказали о ходе работ на других федеральных трассах Северо-Запада в 2026 году. На дороге Р23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией в Ленинградской области завершается капремонт участка с 80-го по 111-й км (первый и третий этапы), а также моста через ручей на 89-м км, где проезжую часть расширяют с двух до четырех полос. Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2026 года.

Эксперт транспортного планирования НИИ «Симетра» Владимир Валдин обращает внимание, что заявленные 30 тыс. машин в сутки — это, скорее всего, показатель ближе к Петербургу, а непосредственно у Выборга трафик заметно ниже. По его словам, для загородной трассы это в целом небольшая цифра: две полосы способны без проблем пропускать до 3 тыс. автомобилей в час. Конкретных причин остановки финансирования эксперт не знает, но отмечает снижение актуальности финского направления на фоне текущей геополитической ситуации. По его данным, в Финляндии еще несколько лет назад обсуждали целесообразность сузить обратно дорогу от города Хамина до границы с Россией — трафика там настолько мало, что обслуживание двух полос движения в обе стороны выглядит избыточным, притом что этот участок финны достроили на всем протяжении от Хельсинки лишь незадолго до пандемии.

Ранее, в 2022 году, в Росавтодоре называли ориентировочные сроки реконструкции этих участков: обход Выборга (134–160 км) планировалось построить в 2025–2029 годах, а участок до границы с Финляндией (160–203 км) — в 2022–2027 годах. Общая стоимость всего проекта реконструкции «Скандинавии» тогда оценивалась в 91 млрд рублей, а завершить модернизацию трассы предполагалось к 2030 году. Проектная документация на оба участка была готова и получила положительное заключение госэкспертизы уже тогда.

Александра Хренкова