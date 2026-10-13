На Бали больше не заправляют

«У меня бак почти пустой, и я пока не хочу ехать никуда заправляться, потому что стоять в очередях совсем не хочется. Понятно, что здесь все перемещаются в основном на транспорте с ДВС. Если Китай уже во многом перешел на электротранспорт, то в Индонезии основной вид топлива — бензин. Ранее случались похожие ситуации, но тогда это происходило из-за шторма: танкеры не могли подойти близко к берегу. Сейчас вроде ничего такого нет. Цена на бензин при этом не повышалась. Но, конечно, спекулянты торопятся заработать на этом кризисе, повышая кратно ценник».