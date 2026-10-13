На Бали больше не заправляют
Когда на острове стабилизируется ситуация с топливом
13.10.2026, 19:52
Бали столкнулся с топливным кризисом. С конца прошлой недели на индонезийском острове возникли перебои с поставками бензина. В соцсетях появилось множество видеороликов, на которых десятки автомобилистов и мотоциклистов стоят в огромных очередях на заправках. 12 октября глава Балийского агентства по труду, энергетике и минеральным ресурсам Ида Багус Сетиаван сообщил, что трудности связаны с дефицитом самых популярных марок бензина.
На отдельных АЗС топлива нет уже несколько дней, а там, где оно еще остается, собираются очереди, рассказал “Ъ FM” местный житель Сергей Вагнер:
«У меня бак почти пустой, и я пока не хочу ехать никуда заправляться, потому что стоять в очередях совсем не хочется. Понятно, что здесь все перемещаются в основном на транспорте с ДВС. Если Китай уже во многом перешел на электротранспорт, то в Индонезии основной вид топлива — бензин. Ранее случались похожие ситуации, но тогда это происходило из-за шторма: танкеры не могли подойти близко к берегу. Сейчас вроде ничего такого нет. Цена на бензин при этом не повышалась. Но, конечно, спекулянты торопятся заработать на этом кризисе, повышая кратно ценник».
Губернатор Бали Ваян Костер заявил, что ситуация должна прийти в норму в течение одного-двух дней. 11 октября на Бали прибыло судно, перевозившее около 20 тыс. куб. м бензина. В ближайшие дни ожидают еще нескольких танкеров. И ситуация на острове действительно начала улучшаться, заметил местный житель Александр Соковых:
«На Бали система заправок устроена довольно экзотическим образом. Здесь есть один монополист — государственная компания Pertamina с сетью АЗС. И, например, на весь полуостров Букит на юге всего одна станция. Так что местные организуют, грубо говоря, самодельные мини-АЗС, и где-то в деревнях для удобства могут продавать бензин даже в бутылках. При этом есть информация, что власти направили дополнительные объемы топлива на рынок, и уже сегодня ситуация немного лучше».
Ранее русскоязычные СМИ писали, что из-за дефицита топлива туристам на Бали отменяют запланированные экскурсии и трансферы. Позже в Российском союзе туриндустрии эту информацию опровергли. Но если властям не удастся найти решение в ближайшие дни, на туристической отрасли топливный кризис все же скажется, считает независимый travel-аналитик Игорь Блинов:
«Важно понимать, что это все-таки островной курорт, поэтому периодически, не часто, но такие вещи происходят. Это касается не только Бали, но и других регионов. Так что, думаю, эти проблемы будут решены в ближайшее время. Понятно, что в случае, если они затянутся, это скажется в целом и на жизнедеятельности острова, и на инфраструктуре, в том числе отразится все-таки на туристах, которые поддерживают экономику Бали».
На фоне трудностей с бензином власти Бали напомнили об общественном транспорте и заявили, что автопарк готов к увеличению числа пассажиров. По оценкам экспертов, полностью ситуация на острове стабилизируется к 20 октября.