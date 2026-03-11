Азии не до полного бака

Страны Азии на грани топливного кризиса из-за иранского конфликта. На фоне перебоев с поставками нефти и роста цен во Вьетнаме, на Филиппинах, в Пакистане, Таиланде власти призывают сокращать потребление нефти и природного газа. Тем временем марка Brent на лондонской бирже ICE вечером 10 марта закрыла торги на уровне $91 за баррель. По прогнозам Минэнерго США, в ближайшие пару месяцев средняя цена будет держаться выше $95.

За полторы недели эскалации конфликта вокруг Ирана графики котировок нефти нарисовали высокую свечку. 10 марта рынок уже начал успокаиваться, но когда американская разведка заявила, что в Ормузском проливе появились иранские бомбы, марка Brent вновь моментально выросла в цене. Из-за войны в странах Персидского залива фактически заблокировано до трети сжиженного природного газа и почти четверть потребляемой в мире нефти.

В Таиланде среди водителей сразу возникла паника. Местные жители заливали бензин в канистры и даже пластиковые бутылки, рассказывает специальный корреспондент “Ъ FM” в Королевстве Антон Махров: «На заправках внезапно начали появляться очереди, люди звонили друг другу с вопросом: "А что случилось? " Все ожидали, что нефть вот-вот подорожает. На этом фоне заправки действительно начали пустеть. Были даже впечатляющие кадры, как сотрудники пхукетского офиса Министерства торговли объезжали заправки и обычными щупами проверяли подземные баки — действительно ли там нет бензина. Реальное повышение цен на заправках было: цены подняли сети Shell и Caltex, а также некоторые независимые, небрендированные АЗС.

Но основные заправочные сети Таиланда, которые, вероятно, закрывают около 90% потребностей населения, цены держат. То есть обычный потребитель роста цен на бензин сейчас не ощущает».

Похожая ситуация и на Шри-Ланке: туристы становятся свидетелями, как к заправкам выстраиваются многокилометровые очереди. Тем временем в столице Филиппин прошли массовые столкновения полиции с участниками уличного марша из-за резкого роста цен на горючее. Для местных это чувствительный вопрос, говорит управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский, который живет в Маниле: «За три-четыре года местные маршрутки — джипни — подорожали всего один раз и лишь на 1 песо. Это примерно один рубль. Водители взволнованы: бензин здесь стоит около 50 песо за литр. Кстати, дешевле, чем в России.

Но сейчас ходят слухи, что цена может очень быстро вырасти до 90 песо. Конечно, для людей это большая разница».

Власти Вьетнама призвали граждан перейти на дистанционную работу. Пакистан закрыл школы на две недели, университеты перевел на удаленку, а Филиппины введут четырехдневную рабочую неделю. Местных призывают рационально расходовать запасы топлива, продолжает экономист Владимир Рожанковский: «Будут убеждать руководителей не проводить выездные мероприятия. Сейчас это особенно популярно: высокий сезон, многие коллективы выезжают на природу, не жалеют бензин, садятся на моторные яхты, используют самолеты, перелетают с одного острова на другой. В нескольких местах я видел объявления, в которых людей призывают быть более сознательными: не гонять автомобили порожняком, ездить семьями, спрашивать у соседей и составлять коллективные маршруты».

На этом фоне правительство Вьетнама обнулило пошлины на бензин. По подсчетам Управления гражданской авиации страны, дефицит авиационного топлива может возникнуть уже в начале апреля. Из-за этого некоторые международные авиакомпании уже подняли цены на билеты. Тайланд остановил сборы акцизов на бензин. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что власти впервые за почти 30 лет ограничат внутренние цены на нефтепродукты.

Анжела Гаплевская