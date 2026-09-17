Россельхознадзор выявил махинации с икрой на курском предприятии

Специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов курского ООО «Гурман». Установлено, что на площадке предприятия оформили производственную транзакцию на изготовление 150 кг солено-сушеной икры минтая, в качестве исходного сырья для которой было заявлено 200 кг мороженой икры трески. Об этом рассказали в территориальном управлении ведомства 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Поскольку получить икру минтая из икры трески физически невозможно, данный факт говорит о подмене вида сырья и вида готовой продукции и свидетельствует о грубом нарушении прослеживаемости»,— заявили в Россельхознадзоре.

Организации объявили предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.

По данным Rusprofile, ООО «Гурман» было зарегистрировано в Курске в январе 2025 года. Организация работает в сфере оптовой торговли пищевыми продуктами, включая рыбу и морепродукты. Уставный капитал предприятия — 20 тыс. руб. С момента основания генеральным директором является Вячеслав Морщагин. Соучредителями выступают Лидия Морщагина (50% долей), а также «одно или несколько лиц, пожелавших скрыть свои данные согласно ФЗ №129». В первый год работы выручка ООО «Гурман» составила 36 млн руб., а чистая прибыль — 2,4 млн руб.

В августе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям привлекло к ответственности должностных лиц крупной птицефабрики из Железногорского района — ООО АПК «Красная Поляна». Проверка проходила с участием районной прокуратуры. Инспекторы обнаружили, что предприятие нарушило базовые правила биобезопасности.

Денис Данилов