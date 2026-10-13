ВМС Франции захватили нефтяной танкер в Индийском океане
13.10.2026, 17:32
Французские ВМС захватили танкер DF Peak, следовавший под флагом Бенина, примерно в 450 морских милях (более 833 км) к югу от острова Реюньон, заморского департамента Франции. Французский президент Эмманюэль Макрон опубликовал в соцсети Х видео захвата танкера, на котором видно, как десантники по канату спускаются на борт судна. На момент операции на нем находился 21 член экипажа.
«Франция решительно настроена бороться с теневым флотом по всему миру»,— написал Макрон в комментарии под видеороликом. И добавил, что действия ВМС соответствовали нормам международного права: танкер, предположительно, шел под ложным флагом и нелегально перевозил топливо. Французский лидер воздержался от того, чтобы напрямую называть страну, которой принадлежит судно, однако западные эксперты и СМИ сошлись в том, что оно принадлежит к так называемому российскому теневому флоту.