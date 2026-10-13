ВМС Франции захватили нефтяной танкер в Индийском океане

«Франция решительно настроена бороться с теневым флотом по всему миру»,— написал Макрон в комментарии под видеороликом. И добавил, что действия ВМС соответствовали нормам международного права: танкер, предположительно, шел под ложным флагом и нелегально перевозил топливо. Французский лидер воздержался от того, чтобы напрямую называть страну, которой принадлежит судно, однако западные эксперты и СМИ сошлись в том, что оно принадлежит к так называемому российскому теневому флоту.