Ущерб от пожаров на Кубани за 9 месяцев 2026 года превысил 119 млн рублей

Всего за девять месяцев в регионе зарегистрировали 6 913 возгораний — на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рост общего числа пожаров отмечен в семи муниципальных образованиях края. Наиболее выраженная динамика — в Сочи, где количество возгораний увеличилось на 12,9%, в Новопокровском районе — на 12,5%, в Анапе — на 9,5%.