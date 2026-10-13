Ущерб от пожаров на Кубани за 9 месяцев 2026 года превысил 119 млн рублей
Количество пожаров на Кубани снизилось на 9,1% за год
13.10.2026, 13:55
Ущерб от пожаров в Краснодарском крае за январь—сентябрь 2026 года составил 119,4 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по краю.
Всего за девять месяцев в регионе зарегистрировали 6 913 возгораний — на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рост общего числа пожаров отмечен в семи муниципальных образованиях края. Наиболее выраженная динамика — в Сочи, где количество возгораний увеличилось на 12,9%, в Новопокровском районе — на 12,5%, в Анапе — на 9,5%.
Число погибших увеличилось со 135 до 136 человек, пострадавших — со 104 до 124. Среди погибших — восемь несовершеннолетних против четырех годом ранее, число пострадавших детей выросло с 15 до 16.
Главной причиной возгораний осталось неосторожное обращение с огнем: таких случаев насчитывалось 4 502, или 69,6% от общего числа, что на 13,1% меньше показателя за девять месяцев 2025 года. Неисправность электрооборудования повлекла 1 562 пожара — на 5% больше в годовом сопоставлении. Умышленные поджоги стали причиной 309 возгораний, сократившись на 12,2%. Неисправность печного оборудования зафиксирована в 94 случаях — на 46,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода МЧС призывает жителей края соблюдать правила пожарной безопасности. Спасатели рекомендуют своевременно устранять неисправности электропроводки, розеток и выключателей, не использовать самодельные обогреватели и не подключать несколько мощных электроприборов к одной сети. Перед уходом из дома необходимо проверять, выключены ли газовые и электрические приборы.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что семьи из Туапсинского района, потерявшие жилье при атаке беспилотников 28 апреля, получили компенсации из бюджета Кубани на покупку новых квартир. Как заявил глава краевого министерства ГО и ЧС Станислав Камерный, это первая выплата по новым правилам региона, утвержденным в мае 2026 года. Сумма поддержки не разглашается. Заявки из других районов края в ведомство пока не поступали.