Первые семьи на Кубани получили выплаты по утере жилья от БПЛА по новым правилам

Три семьи из Туапсинского округа, лишившиеся жилья в результате атаки беспилотников 28 апреля, получили выплаты из краевого бюджета на приобретение новых квартир. Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Станислав Камерный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Средства на выплаты были предусмотрены краевым бюджетом в июле. Размер предоставленной помощи министр не уточнил. По его словам, это первый случай предоставления пострадавшим от атак беспилотников жилищных выплат в соответствии с правилами, принятыми в Краснодарском крае в мае 2026 года. Заявок от других муниципалитетов в краевое министерство пока не поступало.

Размер выплаты рассчитывается исходя из нормативной площади жилья и средней рыночной стоимости квадратного метра в регионе на дату происшествия. Для одного человека норматив составляет 33 кв. м, для семьи из двух человек — 42 кв. м, для семей из трех и более человек — по 18 кв. м на каждого члена семьи. При этом площадь, учитываемая при расчете, не может превышать размер утраченного жилья.

Получатели выплаты должны приобрести новое жилье на территории Краснодарского края в течение семи месяцев с момента уведомления о предоставлении средств.

Другие предусмотренные региональными правилами формы поддержки — строительство нового жилья взамен утраченного и выплаты на капитальный ремонт поврежденных домов — пока не применялись. Список жителей края, чье жилье пострадало в результате атак в 2025–2026 годах, по данным краевого министерства ТЭК и ЖКХ, находится на согласовании.

Серия атак беспилотников произошла в Туапсе в конце апреля. Под ударом оказались, в частности, портовые и нефтяные объекты. После разлива нефтепродуктов часть из них попала в реку. В ночь на 28 апреля произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, после чего власти эвакуировали жителей близлежащих домов и ввели в Туапсинском округе режим ЧС регионального уровня.

Всего из домов вблизи НПЗ были эвакуированы 60 человек, в том числе девять детей. В ночь на 29 апреля огонь с территории предприятия перекинулся на многоквартирный дом, жители которого были эвакуированы еще утром 28 апреля. О полной ликвидации пожара губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил утром 30 апреля.

Вячеслав Рыжков