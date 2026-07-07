Getty Images отказалась от слияния с Shutterstock

Американский банк фото и изображений Getty Images в одностороннем порядке расторг соглашение о слиянии с конкурентом Shutterstock, сообщает The Wall Street Journal. Компания не согласилась с требованием британского антимонопольного регулятора о продаже редакционного бизнеса Shutterstock.

Чтобы сделка состоялась, компаниям было необходимо получить одобрение Минюста США и Управления по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании. Американский регулятор разрешил слияние без дополнительных комментариев, а британский выдвинул условие: Shutterstock следует продать свой бизнес, который отвечает за редакционный контент (оперативные и архивные фотографии и видео).

Позиция CMA заключалась в том, что слияние компаний может привести к существенному ослаблению конкуренции на одном или нескольких рынках в Великобритании. Совет директоров Getty Images не согласился с этими условиями и в письме Shutterstock объявил о расторжении соглашения.

Переговоры о слиянии компаний шли с января 2025 года. Сумма сделки оценивалась в $3,7 млрд. Объединенная компания могла бы стать одним из ведущих поставщиков аудиовизуального контента в мире.