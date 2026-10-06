Частицу покрова Пресвятой Богородицы доставят в Воронеж из Франции

С 10 по 12 октября в Благовещенском кафедральном соборе Воронежа будет пребывать ковчег с частицей покрова Пресвятой Богородицы. Его доставят из Кафедрального собора Шартрской Богоматери (Шартр, Франция).Торжественная встреча ковчега состоится 10 октября в 16:45. Об этом сообщила пресс-служба Воронежской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно преданию, эту одежду Божия Матерь особо хранила всю жизнь, помня о том, что в ней она была в ночь Рождества Спасителя. Риза некогда хранилась в Константинополе. Сейчас части покрова находятся в нескольких местах, но фрагмент из Шартрского собора считается наибольшим. Он представляет собой отрезок шелковой ткани бледно-бежевого цвета длиной около 2 м и шириной 46 см.

В субботу, воскресенье и понедельник (10–12 октября) Благовещенский кафедральный собор будет открыт для посещения с 7:00 до 21:00. Встреча святыни состоится перед началом всенощного бдения. Во вторник, 13 октября, ковчег доставят в воронежский Дворец творчества детей и молодежи, где с 13 по 18 октября будет проходить духовно-просветительский форум «Под покровом Пресвятой Богородицы».

Форум «Под покровом Пресвятой Богородицы» будет проходить по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия. В рамках форума состоится традиционная выставка-ярмарка, в которой примут участие более 60 православных монастырей и храмов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Посетители смогут ознакомиться с лучшими работами отборочного этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира: народы единой России» и фотовыставкой «25 лет православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского».

Денис Данилов