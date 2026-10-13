Кредитование бизнеса на Кубани выросло за год на 24%
13.10.2026, 08:32
По итогам января—июля 2026 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Краснодарского края было выдано кредитов на 2,78 трлн руб. Это на 24,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,44 трлн руб.). Данные «Ъ-Кубань» предоставили в Южном ГУ Банка России.
«Краснодарский край — лидер по объему предоставленных заемных средств бизнесу в Южном федеральном округе за семь месяцев этого года. Свыше 60% всех корпоративных кредитов в округе банки предоставили предприятиям Кубани»,— сообщили в пресс-службе регулятора.
Наиболее существенный рост корпоративного кредитования отмечен в Республике Адыгея. Там за первые семь месяцев текущего года бизнесу было выдано кредитов на 38,3 млрд руб., что на 44,7% больше, чем в январе—июле 2025-го. Это, по словам аналитиков Южного ГУ ЦБ РФ, связано с активным кредитованием строительных компаний региона — за январь-июль 2026 года им выдано 4,6 млрд руб. кредитов, что на 67,9% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Также рост обеспечен за счет кредитования организаций, которые осуществляют операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставляют услуги. Им было выдано кредитов на 17,5 млрд руб. (прирост более чем в два раза).
В целом в Южном федеральном округе за первые семь месяцев текущего года юрлицам и ИП было выдано кредитов на 2,78 трлн руб., что на 14% больше, чем в январе-июле 2025 года (2,44 трлн руб.).
В Республике Крым в январе—июле банки выдали бизнесу 172,4 млрд руб. кредитами. Рост год к году — 18,8% (в январе—июле 2025-го — 145,1 млрд руб.).
На платформе «Банки.ру» на Краснодарский край приходится в среднем 7,2% заявок на кредиты для бизнеса, что в 2,5 раза больше, чем в Ростовской области, и в 4,5 раза больше, чем на Ставрополье. За год доля Кубани выросла с 6,8 до 8,5%.
Как рассказала «Ъ-Кубань» руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова, сезонность кредитования в Краснодарском крае выражена ярче, чем в других регионах юга России. Максимум доли, по словам эксперта, пришелся на март — 8,7%, перед полевыми работами и курортным сезоном, а минимум — на июнь, 4,4%, когда бизнес в большей степени работает на собственной выручке.
«В 2026 году спрос на корпоративное кредитование сохраняется на высоком уровне, хотя и колеблется от месяца к месяцу. Интерес к кредитам растет быстрее, чем выдачи. Банки сохраняют жесткие требования к залогам и финансовому положению заемщиков, поэтому не каждая заявка доходит до сделки. МСБ занимает в основном на операционные задачи: закупки, расчеты с поставщиками и пополнение оборотного капитала. При этом бизнес чаще запрашивает меньшие суммы на более длинный срок, чтобы снизить ежемесячную нагрузку»,— говорит госпожа Солдатенкова.