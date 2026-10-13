Кредитование бизнеса на Кубани выросло за год на 24%

Наиболее существенный рост корпоративного кредитования отмечен в Республике Адыгея. Там за первые семь месяцев текущего года бизнесу было выдано кредитов на 38,3 млрд руб., что на 44,7% больше, чем в январе—июле 2025-го. Это, по словам аналитиков Южного ГУ ЦБ РФ, связано с активным кредитованием строительных компаний региона — за январь-июль 2026 года им выдано 4,6 млрд руб. кредитов, что на 67,9% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Также рост обеспечен за счет кредитования организаций, которые осуществляют операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставляют услуги. Им было выдано кредитов на 17,5 млрд руб. (прирост более чем в два раза).