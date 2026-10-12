Чем известен Рустам Галямов, назначенный врио главы Екатеринбурга
Подробности биографии врио главы города — в справке «Ъ-Урал»
12.10.2026, 19:15
12 октября губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Рустама Галямова временно исполняющим полномочия главы Екатеринбурга. К исполнению обязанностей он приступит 13 октября и будет работать до избрания нового главы города в установленном законом порядке.
Рустам Галямов родился 5 июня 1979 года. Окончил Тюменский государственный университет по специальностям «юриспруденция» и «экономика». Начал трудовую деятельность на рядовых и инженерных должностях в строительной отрасли.
В 2010 году Рустам Галямов пришел на муниципальную службу, заняв должность начальника производственно-технического отдела службы заказчика управы Ленинского административного округа Тюмени. Позднее перешел в систему управления капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В 2013 году возглавил региональное управление капитального строительства.
В 2015 году господин Галямов стал заместителем министра строительства Свердловской области. В 2016 году перешел на работу в Москву, где занял должность заместителя руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
В апреле 2021 года он вернулся в Екатеринбург и стал заместителем главы города. В администрации он курировал строительную отрасль, а впоследствии также транспорт, дорожное хозяйство и благоустройство.
В феврале 2026 года Галямов был утвержден в должности первого заместителя главы Екатеринбурга. В его ведении находились, в частности, вопросы строительства и развития городской инфраструктуры.
В августе 2024 года Галямов получил почетную грамоту президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.