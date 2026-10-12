В Екатеринбурге вандалы повредили памятник Алексею Балабанову
12.10.2026, 18:30
В Екатеринбурге неизвестные повредили памятник режиссеру Алексею Балабанову, сообщил новостной Telegram-канал ЕАН. Злоумышленники вырвали фару трамвая, на котором сидит бронзовая фигура кинематографиста.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Ъ-Урал», что заявлений об инциденте в полицию Екатеринбурга не поступало. «Информация, появившаяся в интернете, в дежурной части ОП №9 УМВД по Екатеринбургу в установленном порядке зарегистрирована. Сыщики проводят проверочные мероприятия, анализируют съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают причиненный постаменту материальный ущерб и возможных очевидцев. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством»,— сообщил полковник Горелых.
По данным близкого к мэрии Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов связался со скульптором Мейрамом Баймухановым, создавшим памятник, после произошедшего. Поврежденные фары планируется заменить уже к 20 октября.
Напомним, летом в Екатеринбурге открыли первый в России памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Монумент представляет собой пустой трамвай, отсылающий к аналогичному из фильма Алексея Балабанова «Брат», в котором герой Данил Багров спасался от преследующих его бандитов. Он установлен у Дворца молодежи — рядом с домом, где жил режиссер, и рядом со школой, где он учился.