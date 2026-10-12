В Екатеринбурге вандалы повредили памятник Алексею Балабанову

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Ъ-Урал», что заявлений об инциденте в полицию Екатеринбурга не поступало. «Информация, появившаяся в интернете, в дежурной части ОП №9 УМВД по Екатеринбургу в установленном порядке зарегистрирована. Сыщики проводят проверочные мероприятия, анализируют съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают причиненный постаменту материальный ущерб и возможных очевидцев. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством»,— сообщил полковник Горелых.