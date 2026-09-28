Фирма депутата Куликова строит в Воронеже на Газовой 26-этажный дом за 700 млн

ООО Специализированный застройщик «К.И.Т.» депутата областной думы от «Единой России» Вячеслава Куликова возводит в Воронеже типовой 26-этажный жилой дом на улице Газовой. Планируемая стоимость строительства составляет 700 млн руб. Сдача объекта планируется в четвертом квартале 2028 года, а выдача ключей — 1 декабря 2028-го. Об этом свидетельствует опубликованная проектная декларация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предполагается, что в высотке с одним подъездом разместятся 184 квартиры: 92 однокомнатные и 92 двухкомнатные. Жилая площадь почти достигает 10,2 тыс. кв. м при общей площади объекта 17,6 тыс. кв. м. Помимо квартир, в здании будет 11 нежилых помещений. Для автовладельцев предусмотрено 13 гостевых машиномест.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «К.И.Т.» действует с сентября 2023 года, зарегистрировано в Воронеже и работает в сфере строительства как заказчик-застройщик и генеральный подрядчик. Управление и полная собственность с момента основания компании сосредоточены в руках одного лица — Вячеслава Куликова. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. В 2025 году выручка фирмы резко выросла до 247 млн руб., что более чем в шесть раз превышает показатель 2024-го, а убыток (9,2 млн руб.) сменился чистой прибылью 20,7 млн руб. Господин Куликов также является директором и единственным учредителем ООО Предприятие «ИП К.И.Т.» — основного юридического лица застройщика. Организация, специализирующаяся на жилищном строительстве, была основана в июле 1999-го. Уставный капитал — 3 млн руб. В прошлом году финансовые результаты компании показали заметный рост: выручка увеличилась на 64,3% и достигла 1,97 млрд руб. против 1,2 млрд годом ранее. Чистая прибыль выросла на 95,3% — до 179,5 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что воронежский застройщик ООО СЗ «Рента» Людмилы Станской заявил о планах по третьему этапу строительства жилого комплекса на улице Беговой (ЖК «Титул»). Планируемая стоимость нового дома — 1,3 млрд руб.

Денис Данилов