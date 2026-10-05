В Воронеже прогнозируют рост средней зарплаты до 110 тысяч рублей

Мэрия Воронежа одобрила прогноз социально-экономического развития областного центра на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, в соответствии с которым предполагается, что среднемесячная заработная плата поднимется до 109,8 тыс. руб. Общий фонд оплаты труда в таком случае должен вырасти до 578,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прогнозируется, что численность работников (включая военнослужащих) в Воронеже будет последовательно снижаться. По оценке муниципалитета, в 2026-м она составляет 440 920 человек, а к 2029 году уменьшится до 439 250 человек. Однако в то же время предполагается рост количества сотрудников бюджетных организаций с 25 174 до 25 729 человек. В прогноз заложен уровень регистрируемой безработицы 0,5% на весь период.

Документ также прогнозирует рост объема реализации населению товаров в розничной торговле (в действующих ценах) с 678,6 до 822, 1 млрд руб., а объема платных услуг — с 162,2 до 199,7 млрд руб.

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования, по подсчетам мэрии, должен вырасти следующим образом:

2026 год — 208,1 млрд руб.;

2027 год — 221,7 млрд руб.;

2028 год — 235,9 млрд руб.;

2029 год — 255,5 млрд руб.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что три четверти опрошенных жителей Воронежа высказали готовность переехать в другой регион ради карьерного роста и повышения зарплаты.

Денис Данилов