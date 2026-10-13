Апелляция утвердила срок бывшему сити-менеджеру Нижнего Новгорода Кондрашову

В процессе рассмотрения апелляции защита также попросила организовать через консульство выступление самого Олега Кондрашова по ВКС, но суд отказал, сославшись на отсутствие технической возможности. Ходатайство адвокатов о передаче дела на новое рассмотрение в ином составе суда из-за допущенных в первом процессе нарушений апелляционная коллегия также не удовлетворила. В то же время облсуд исключил из дела протоколы допроса ключевых свидетелей, которые, по версии защиты, предыдущая инстанция неверно интерпретировала против Олега Кондрашова, а также постановил рассчитывать срок отбывания наказания осужденным с момента его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции.