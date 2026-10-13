Апелляция утвердила срок бывшему сити-менеджеру Нижнего Новгорода Кондрашову
13.10.2026, 15:19
Апелляционная коллегия Нижегородского областного суда 13 октября утвердила приговор бывшему сити-менеджеру Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову, осужденному за взятки на 10 лет лишения свободы и 340 млн руб. штрафа, сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда. При этом для взыскания с экс-управленца 17 млн руб. взятки решение Московского райсуда отправлено на новое рассмотрение в новом составе.
По фабуле дела, в 2012 – 2013 годах Олег Кондрашов получил от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе 17 млн руб. за покровительство и контроль похоронного бизнеса с возможностью построить крематорий. Посредниками в передаче взятки были бывший замглавы администрации Владимир Привалов, а также предприниматели Юрий Гришин и Сергей Муравлев, впоследствии осужденные на сроки от семи до восьми лет колонии.
Обвинительный приговор Олегу Кондрашову, который с 2018 года живет в США, Московский райсуд Нижнего Новгорода вынес в апреле 2026 года. Его обжаловали прокуратура и адвокаты: гособвинитель предложил апелляционным судьям вернуть дело на новое рассмотрение, чтобы конфисковать 17 млн руб., полученные бывшим чиновником в виде взятки, и скорректировать формулировки. Защита просила оправдать осужденного и настаивала, что его вина не доказана, а дело следовало рассматривать за пределами Нижегородской области из-за предвзятости судов.
В процессе рассмотрения апелляции защита также попросила организовать через консульство выступление самого Олега Кондрашова по ВКС, но суд отказал, сославшись на отсутствие технической возможности. Ходатайство адвокатов о передаче дела на новое рассмотрение в ином составе суда из-за допущенных в первом процессе нарушений апелляционная коллегия также не удовлетворила. В то же время облсуд исключил из дела протоколы допроса ключевых свидетелей, которые, по версии защиты, предыдущая инстанция неверно интерпретировала против Олега Кондрашова, а также постановил рассчитывать срок отбывания наказания осужденным с момента его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции.