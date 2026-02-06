Два региона Черноземья стали лидерами РФ по производству органической продукции

Воронежская область заняла первое место в федеральном рейтинге Роскачества по числу сертифицированных производителей органической продукции за 2025 год. На долю региона приходится 21 такой производитель. Об этом сообщили в Роскачестве.

Второе место заняла Белгородская область, где работает 17 производителей органической продукции. Другие регионы Черноземья не вошли в федеральный топ-10. Орловская и Тамбовская области расположились на 13-м месте (по два производителя). Липецкая — на 14-м (один производитель). Курская область не фигурирует в списке.

Третье место рейтинга досталось Московской области (15 производителей), четвертое — Краснодарскому краю (13), а пятое — Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (12). Также в десятку списка попали Калужская, Ярославская, Тульская, Самарская и Новосибирская области, Ставропольский край и Республика Мордовия.

В России в целом по итогам 2025 года появилось семь новых регионов-производителей органической продукции. В их числе — Брянская, Псковская области и Республика Карелия. Всего в списке насчитывается 57 таких субъектов.

К органической относится продукция, выращенная или изготовленная без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста и прочего. Только получение сертификата в аккредитованном в Росаккредитации органе по сертификации дает право производителю называть свою продукцию органической и маркировать ее знаком «Органик» гособразца.

О планах по развитию производства органической продукции в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов