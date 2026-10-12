«Водоканал»: вода в Екатеринбурге соответствует санитарным нормам
12.10.2026, 10:10
Екатеринбургский «Водоканал» совместно с Центральной лабораторией опубликовал итоги ежемесячного контроля качества питьевой воды за сентябрь. По данным предприятия, показатели питьевой воды, поступающей в распределительную сеть города, соответствуют установленным санитарным нормам и правилам СанПиН.
Ежедневно специалисты лаборатории «Водоканала» проводят от 1,2 тыс. до 1,3 тыс. анализов по 40 параметрам, включая химический состав и микробиологические характеристики.
Цветность — 12,1° при допустимых 20°;
Жесткость — 1,98 °Ж при допустимых 7 °Ж;
Железо — 0,118 мг/куб. дм при норме 0,3 мг/куб. дм;
Алюминий — 0,047 мг/куб. дм при норме 0,2 мг/куб. дм.
Отдельное внимание уделяется контролю содержания металлов в воде. По итогам прошлого месяца среднегородской показатель свинца составил менее 0,001 мг/куб. дм при норме 0,01 мг/куб. дм, меди — 0,00164 мг/куб. дм при допустимых 1 мг/куб. дм, цинка — 0,0116 мг/куб. дм при норме 5 мг/куб. дм. Микробиологические исследования не выявили превышений по общему микробному числу, общим колиформным бактериям, E. coli, колифагам, антигенам вируса гепатита А и ротавирусов, а также энтерококкам.
Напомним, временное изменение качества воды в Екатеринбурге в сентябре связывали с запуском отопления. В отдельных районах из-за этого в воде была превышена норма содержания железа. В мэрии отметили, что по мере завершения необходимых работ и выхода системы на штатный режим показатели горячей воды должны улучшиться.