«Водоканал»: вода в Екатеринбурге соответствует санитарным нормам

Отдельное внимание уделяется контролю содержания металлов в воде. По итогам прошлого месяца среднегородской показатель свинца составил менее 0,001 мг/куб. дм при норме 0,01 мг/куб. дм, меди — 0,00164 мг/куб. дм при допустимых 1 мг/куб. дм, цинка — 0,0116 мг/куб. дм при норме 5 мг/куб. дм. Микробиологические исследования не выявили превышений по общему микробному числу, общим колиформным бактериям, E. coli, колифагам, антигенам вируса гепатита А и ротавирусов, а также энтерококкам.