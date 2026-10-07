Тепло появилось в 98,3% домов Екатеринбурга

В Екатеринбурге теплоснабжение запустили в 98,3% многоквартирных домов, а также в 458 детских садах, 198 школах и 193 учреждениях здравоохранения, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В оставшихся домах отопление пока отсутствует из-за аварийных ситуаций. Производится ремонт поврежденных наружных теплосетей и ликвидируются неисправности внутридомовой системы отопления. Если отопление отсутствует только на отдельных стояках, то нужно подать заявку в управляющую организацию, которая занимается регулировкой и настройкой внутридомовой системы.

Начало отопительного сезона в администрации Екатеринбурга обсудили на заседании городской комиссии по пуску тепла. Так, в «Т Плюс» пояснили, что изменение качества воды, которое можно наблюдать сейчас, связано с ежегодным запуском отопления и носит временный характер. Для подготовки горячей воды используется питьевая вода МУП «Водоканал», которая соответствует требованиям санитарных норм. Кроме того, в сентябре в отдельных районах из-за запуска отопления в воде была превышена норма содержания железа. В мэрии отметили, что по мере завершения необходимых работ и выхода системы на штатный режим показатели горячей воды должны улучшиться.

Отопительный сезон в Екатеринбурге начался 15 сентября, завершить подключение планировалось к 30 сентября.

Ирина Пичурина