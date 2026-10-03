Воронежский «Факел» обыграл ФК «Витебск» в международном товарищеском матче

В субботу, 3 октября, воронежский «Факел» принял на своем поле гостей из Беларуси — ФК «Витебск». Международная товарищеская встреча прошла в период паузы в Российской премьер-лиге на матчи сборной. Обе команды продемонстрировали энергичный футбол и имели множество шансов забить, но сделать это удалось только «Факелу». На 40-й минуте после прохода Белайди Пуси и точного паса отличился Дарко Тодорович. Итоговый счет — 1:0 в пользу «огнеопасных».

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По официальным подсчетам, с трибун за матчем наблюдали 6 658 зрителей. В их числе — представители региональной власти и делегация из Беларуси во главе с заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета Алексеем Гуйдой. Также присутствовал председатель совета директоров белорусского ЗАО «ГК БелИнжиниринг» Денис Станкевич. Его холдинг сейчас занимается строительством нового стадиона в Воронеже на месте снесенного Центрального стадиона профсоюзов.

Губернатор Александр Гусев игру не посетил, но прокомментировал матч в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что «такие встречи — это не только спорт, но и возможность укрепить дружеские связи».

«Такие международные матчи украшают футбольную жизнь Воронежа. Надеемся, еще не раз принять в нашем городе замечательные белорусские команды!»— написал господин Гусев.

«Факел», выглядевший значительно сильнее оппонента в первой половине встречи, во второй не раз мог от него пропустить. «Витебск» раскрылся и во втором тайме играл значительно смелее, с большей нацеленностью на ворота «огнеопасных». Тем не менее минимальное преимущество хозяев устояло. После матча главный тренер «Факела» Олег Василенко в беседе с журналистами отметил, что «результат важен всегда» и для команды было очень важно выиграть на домашнем стадионе при болельщиках.

«Мы решали свои задачи. И мы очень рады, что сыграли с организованной командой, одним из лидеров чемпионата. Для нас было важно, чтобы мы сбор закончили этой игрой и победой»,— заявил Олег Василенко.

ФК «Витебск» сейчас занимает седьмое место в чемпионате Беларуси с 36 очками после 23 матчей. «Факел» в Российской премьер-лиге идет на последней строчке. В девяти матчах воронежцы не добыли ни одной победы, трижды сыграли вничью и шесть раз уступили. В активе у «огнеопасных» — три очка.

«Ъ-Черноземье» рассказывал, что «Факел» осенью 2024 года уже встречался на своем поле с командой из Беларуси в товарищеском матче. Тогда воронежцы проиграли клубу «Торпедо-БелАЗ» из Жодино со счетом 1:3.

Следующий домашний матч «огнеопасных» пройдет 10 октября в рамках 10-го тура РПЛ. В Воронеж приедет столичный «Локомотив».

Денис Данилов