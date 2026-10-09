Экспорт продукции АПК Удмуртии вырос в десятки раз с 2017 года
За январь—август поставки за рубеж увеличились на 55%
09.10.2026, 14:32
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Удмуртии вырос в десятки раз по сравнению с 2017 годом, когда его объем составлял $1,7 млн. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова на круглом столе по экспорту сельхозпродукции в рамках выставки «Золотая осень-2026».
По словам госпожи Абрамовой, активный рост экспорта начался в 2021–2022 годах и продолжился в последующие годы. За январь—август 2026-го объем поставок увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
Основу экспорта составляет молочная продукция — 44%. Еще 24% приходится на масложировую продукцию, 20,2% — на пищевую продукцию и продукты переработки, 1,5% — на мясную продукцию. Среди основных стран-импортеров — Китай, Монголия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и Киргизия.
Удмуртия поставляет за рубеж не только сырье, но и продукцию с добавленной стоимостью, в том числе сыры, сливочное масло и молочную сыворотку. В страны Евразийского экономического союза также экспортируют сливки, творог, кисломолочную продукцию, мясо птицы, яйца, крупы и комбикорма.
По словам Ольги Абрамовой, сотрудничество со странами союза может упростить выход производителей на зарубежные рынки, в том числе за счет логистики и согласования ветеринарных требований.
Для дальнейшего роста экспорта республика намерена увеличивать инвестиции в агропромышленный комплекс вдвое и довести экспорт продукции отрасли до $100 млн. Среди перспективных направлений Ольга Абрамова назвала глубокую переработку молока, производство мяса и мясной продукции, переработку льна и технической конопли, а также выход на новые зарубежные рынки.
Напомним, Ольга Абрамова представила на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень» федеральный проект по развитию животноводства. В него вошли четыре направления — генетика и селекция, воспроизводство, здоровье животных и факторы среды. По словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, некоторые наработки Удмуртии легли в основу проекта.