Экспорт продукции АПК Удмуртии вырос в десятки раз с 2017 года

Удмуртия поставляет за рубеж не только сырье, но и продукцию с добавленной стоимостью, в том числе сыры, сливочное масло и молочную сыворотку. В страны Евразийского экономического союза также экспортируют сливки, творог, кисломолочную продукцию, мясо птицы, яйца, крупы и комбикорма.