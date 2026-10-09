«Калашников» отгрузил за рубеж партию автоматов АК-103
Автомат остается самым массовым экспортным образцом стрелкового оружия концерна
09.10.2026, 14:06
«Калашников» завершил поставку партии автоматов АК-103 калибра 7,62 мм по экспортному контракту на 2026 год. Со стороны России контракт заключило АО «Рособоронэкспорт», сообщили в концерне.
По данным предприятия, в последние пять лет АК-103 остается самым массовым образцом стрелкового оружия в экспортных поставках концерна. Впервые автоматы этой модели отправили на экспорт в 1997 году.
АК-103 разработан на базе автомата АК-74М под патрон 7,6239 мм. Он относится к сотой серии автоматов Калашникова. Емкость магазина составляет 30 патронов, масса с пустым магазином — 3,6 кг.
В концерне отмечают, что конструкция автомата обеспечивает надежность работы в сложных условиях эксплуатации. АК-103 состоит на вооружении ВС РФ и МВД.
Накануне, 8 октября, «Калашников» сообщил о выполнении годового контракта на поставку 40-мм подствольных гранатометов ГП-34 заказчику из силовых структур России. По данным предприятия, изделия отгрузили в установленные сроки, обязательства по контракту выполнены в полном объеме.
Справка
Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.