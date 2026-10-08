«Калашников» исполнил контракт на гранатометы «ГП-34» для силовых структур РФ
Изделие предназначено для поражения живой силы и техники на дистанции до 400 м
08.10.2026, 13:36
Оборонный концерн «Калашников» исполнил годовой контракт на поставку 40 мм подствольных однозарядных гранатометов «ГП-34» в адрес заказчика из силовых структур РФ. Как сообщает пресс-служба предприятия, этот вид вооружения востребован в зоне СВО. Изделия отгружены в установленные сроки, обязательства выполнены в полном объеме.
«ГП-34» предназначен для поражения живой силы и небронированной техники осколочно-фугасными и термобарическими гранатами на дистанции до 400 м, а также для охраны правопорядка при помощи выстрелов нелетального действия, осветительных и сигнальных выстрелов типа ВОГ-25. Из гранатомета ведется настильная или навесная стрельба.
Гранатомет имеет дульнозарядную конструкцию. Установка «ГП-34» возможна на автомат Калашникова с длиной ствола 415 мм и автомат Никонова АН-94. Изделие состоит на вооружении ВС РФ и МВД.
Справка
Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.