«Калашников» исполнил контракт на гранатометы «ГП-34» для силовых структур РФ

«ГП-34» предназначен для поражения живой силы и небронированной техники осколочно-фугасными и термобарическими гранатами на дистанции до 400 м, а также для охраны правопорядка при помощи выстрелов нелетального действия, осветительных и сигнальных выстрелов типа ВОГ-25. Из гранатомета ведется настильная или навесная стрельба.