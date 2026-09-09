На ремонт дорог в пяти районах Воронежской области выделят свыше 1 млрд рублей

Министерство дорожной деятельности Воронежской области объявило два электронных конкурса на ремонт региональных дорог в муниципальных районах. Совокупная начальная цена контрактов составляет 1,1 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Начальная цена первого контракта составляет 530 млн руб. Он предусматривает ремонт трех участков дорог в Россошанском и Кантемировском районах:

«Воронеж — Луганск» — Криничное — Первомайское — Ивановка в Россошанском районе;

Россошь — Нижний Карабут в Россошанском районе;

Кантемировка — Новомарковка в Коминтерновском районе.

В рамках соглашения подрядчику предстоит выполнить устройство основания дорожной одежды, установить бортовой камень и искусственные неровности, а также нанести дорожную разметку. Гарантийные сроки на разные виды работ составят от одного года до восьми лет.

Начальная цена второго контракта составляет 580 млн руб. Он предполагает реконструкцию четырех участков дорог в Верхнехавском, Каширском и Панинском районах:

«М-4 “Дон”» — Малая Приваловка — граница Липецкой области (Верхнехавский район);

Верхняя Хава — Малый Самовец (Верхнехавский район);

«Воронеж — Нововоронеж» — «Воронеж — Луганск» (Каширский район);

«Курск — Борисоглебск» — Панино — Эртиль (Панинский район).

Помимо базовых дорожных работ, второй лот предусматривает дополнительные элементы обустройства. В частности, подрядчику предстоит установить автономные светофоры и металлическое барьерное ограждение, обустроить бетонные водоотводные лотки, а также установить дорожные знаки. Гарантия на различные виды работ составит от одного года до десяти лет.

Срок начала работ по обоим контрактам будет определен заданиями заказчика, которые должны быть выданы подрядчикам не позднее 1 сентября 2027 года. Завершить ремонт необходимо до 30 ноября 2027-го. Финансирование будет осуществляться за счет средств областного и федерального бюджетов.

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 24 сентября, подведение итогов запланировано на 29 сентября.

В августе стало известно, что в Калачеевском районе Воронежской области объявили поиск подрядчика для капитального ремонта моста через реку Толучеевку на 68-м километре дороги Павловск — Калач — Петропавловка. Начальная цена контракта составляет 276,3 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 сентября, итоги планируется подвести 16 сентября.

Кабира Гасанова