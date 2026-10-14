Царь бомбы

Учился он при этом быстро, программу восьмого и девятого классов прошел за год. В 1946-м окончил школу уже в Москве, поступил на физфак МГУ и через четыре года получил диплом с отличием. В начале 1951 года одного из лучших выпускников направили в город, название которого посторонним знать не полагалось: в КБ-11 в Арзамасе-16, будущем Сарове. Юрию было двадцать два.