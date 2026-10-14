Бомба, которая должна была влезть в ракету

В двухступенчатой водородной бомбе сначала взрывается сравнительно небольшой атомный заряд. Выделившееся рентгеновское излучение должно быть направлено внутри корпуса так, чтобы равномерно обжать второй, термоядерный узел до колоссальной плотности и температуры. Это называется радиационной имплозией. То есть Бабаев и Трутнев занимались не увеличением количества взрывчатки, а тем, как эффективнее доставить энергию первого взрыва туда, где она нужна.