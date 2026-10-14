Бомба, которая должна была влезть в ракету
Уже первые испытания показали возможность термоядерного взрыва. Теперь требовалось эффективное оружие — достаточно компактное, чтобы оно помещалось в головную часть ракеты. Трутнев вспоминал, что созданный ими с Бабаевым заряд туда «с трудом укладывался», и они постоянно думали, как уменьшить размеры.
В двухступенчатой водородной бомбе сначала взрывается сравнительно небольшой атомный заряд. Выделившееся рентгеновское излучение должно быть направлено внутри корпуса так, чтобы равномерно обжать второй, термоядерный узел до колоссальной плотности и температуры. Это называется радиационной имплозией. То есть Бабаев и Трутнев занимались не увеличением количества взрывчатки, а тем, как эффективнее доставить энергию первого взрыва туда, где она нужна.
В «изделии 49» они нашли новое решение задачи переноса излучения и одновременно упростили слоеную конструкцию вторичного модуля. В результате заряд резко уменьшился: при меньших массе и размерах его удельное энерговыделение оказалось в 2,4 раза выше, чем у РДС-37. Схему успешно испытали в 1958 году, после чего она стала базовой для целого семейства советских термоядерных боеприпасов.
Схема, разработанная Бабаевым и Трутневым в конце 1950-х, стала основой последующих поколений термоядерных зарядов. Созданные под руководством Бабаева в начале 1960-х боеприпасы, согласно открытым источникам, оставались на вооружении России по крайней мере до начала XXI века.
Журнал "Коммерсантъ Наука" №26от 15.10.2026, стр. 12