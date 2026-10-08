Альянс вузов и агрохолдингов «Молочный пояс» озвучил цели к 2030 году

«Суть этого проекта заключается в том, чтобы студенты, которые обучаются в этих вузах, имели понимание обо всех этапах и переделах производства молочной продукции, начиная с выращивания кормов и животных и заканчивая процессами переработки»,— сказала врио главы Удмуртии, модератор дискуссии Ольга Абрамова.