Альянс вузов и агрохолдингов «Молочный пояс» озвучил цели к 2030 году
Среди них — привлечь к предприятиям АПК почти 4 тыс. практикантов
Обновлено08.10.2026, 17:22
Альянс «Молочный пояс», который объединяет вузы и агрохолдинги трех регионов — Удмуртии, Кировской и Вологодской областей, — планирует охватить к 2030 году 3,9 тыс. практикантов и 1,1 тыс. иностранных студентов. Об этом рассказали на панельной сессии в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
«Молочный пояс» запущен Минсельхозом РФ в 2025 году и направлен на повышение квалификации кадров. Организаторы программы совмещают профиль молодого специалиста с реальными запросами производства.
В структуру Альянса входят:
Образовательные учреждения — УдГУ, Вятский ГАТУ и Вологодская ГМХА
Агрохолдинги — «Комос Групп», «Дороничи» и «Базальт Агро»
«Суть этого проекта заключается в том, чтобы студенты, которые обучаются в этих вузах, имели понимание обо всех этапах и переделах производства молочной продукции, начиная с выращивания кормов и животных и заканчивая процессами переработки»,— сказала врио главы Удмуртии, модератор дискуссии Ольга Абрамова.
Глобальная цель Альянса — 95-процентная обеспеченность бизнеса отраслевыми кадрами до 2030 года. Планируется запустить два пилотных центра практических компетенций — по производству молока и заквасок для молочных продуктов.
Напомним, Ольга Абрамова представила на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень» федеральный проект по развитию животноводства. В него вошли четыре направления — генетика и селекция, воспроизводство, здоровье животных и факторы среды. По словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, некоторые наработки Удмуртии легли в основу проекта.