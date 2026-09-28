Последнее место по доступности ипотеки в Черноземье заняла Курская область

Курская область стала последней в Черноземье по доступности жилищного кредитования. В общероссийском исследовании регион занял 64-е место. Приобрести двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м на вторичном рынке в ипотеку с первоначальным взносом 30% по рыночной ставке здесь способны лишь 15,2% семей. При этом финансовая нагрузка на заемщиков оказалась самой высокой в макрорегионе — средний ежемесячный платеж жителей Курской области достиг 83,1 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики РИА «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лидером среди регионов Черноземья стала Липецкая область, разместившаяся на 18-й строчке списка субъектов России. В этом регионе рыночная ипотека доступна 26,3% семей при среднем платеже 57,7 тыс. руб. в месяц.

Белгородская область расположилась на второй позиции в Черноземье и на 42-м месте по стране с показателем доступности 19,9% и ежемесячным взносом 65,5 тыс. руб.

Воронежская область заняла 52-е место в России. Взять кредит на жилье здесь могут 18% семей, выплачивая в среднем 68,4 тыс. руб. ежемесячно.

Орловская область оказалась на 59-й строчке общероссийского рейтинга. В регионе ипотека доступна 16,8% семей, а средний ежемесячный платеж составляет 55,1 тыс. руб.

Тамбовская область заняла 60-е место в стране, показав тот же уровень доступности ипотеки (16,8% семей). При этом обслуживание кредита обходится местным жителям в 59 тыс. руб. в месяц.

Исследование подготовлено аналитиками РИА «Рейтинг» на основе сведений Банка России, Росстата и сервиса «Сбериндекс». Ключевым показателем выступает доля семей с как минимум одним работающим человеком, способных обслуживать ипотеку и покрывать повседневные нужды. Расчет строился на распределении трудовых доходов в регионах с учетом вычета НДФЛ и местных прожиточных минимумов для каждого члена семьи. За базовую модель принята покупка двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м на вторичном рынке с первоначальным взносом 30%. В финансовой модели предполагалось, что 70% свободного остатка бюджета (после вычета прожиточных минимумов) направляется на погашение кредита, а 30% — на прочие траты. Аналитики оценили финансовые возможности девяти разных типов семей, выведя итоговый средневзвешенный индекс. Средние цены на жилье, ипотечные ставки и сроки кредитования рассчитывались индивидуально для каждого субъекта России по состоянию на август 2026 года. В исследовании не участвовали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Возглавляет рейтинг доступности ипотеки Ямало-Ненецкий автономный округ, где купить квартиру в кредит могут позволить себе 55,7% семей при среднем ежемесячном платеже 86,3 тыс. руб. Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с показателем 52,5% и платежом 63,1 тыс. руб. Третьим стал Чукотский автономный округ (48,3% семей при платеже 103,6 тыс. руб. в месяц). Самой недоступной в стране ипотека оказалась в Севастополе — город занял 85-е место в рейтинге: оформить жилищный кредит здесь могут лишь 4,5% семей, а ежемесячный взнос достигает рекордных 123,7 тыс. руб. На 84-м месте находится Республика Крым с аналогичным уровнем доступности (4,5%), но с платежом 116,7 тыс. руб. На 83-й позиции разместилась Республика Дагестан, где рыночная ипотека по силам только 5,2% семей при среднем ежемесячном платеже 65,8 тыс. руб.

По итогам августа 2026 года жители Черноземья оформили почти 1,6 тыс. льготных ипотечных кредитов — это на 37% больше июльского показателя. В денежном выражении он вырос на 40%, составив 8,5 млрд руб.

Кабира Гасанова