Тариф на электроэнергию в Удмуртии вырос более чем на 18% за неделю
Горячее и холодное водоснабжение подорожало на 15%, отопление — на 13,5%
08.10.2026, 10:13
Тариф на услуги по снабжению электроэнергией в Удмуртии увеличился с 29 сентября по 5 октября на 18,2% — до 609 руб. в среднем, подсчитал Удмуртстат. Напомним, с 1 октября произошло повышение тарифов на услуги ЖКХ.
Горячее водоснабжение за 1 куб. м в Удмуртии подорожало на 15,3% — до 284 руб. В среднем в месяц с человека теперь выходит 1,37 тыс. руб. По холодному водоснабжению прирост составил примерно 15% — до 53,8 руб. за 1 куб. м и 718,5 руб. в месяц соответственно.
Отопление в Гкал выросло в цене на 13,5% — до 3,48 тыс. руб. Обогрев 1 кв. м — до 76,5 руб.
Напомним, с 1 октября в Удмуртии изменились тарифы на коммунальные услуги. Это второй этап индексации после января, когда прирост составил 1,7%. По данным правительства республики, в среднем по республике платеж увеличился на 15% (отклонение по постановлению правительства РФ не должно превышать 4,3 п. п. от этого значения). В Селтинском районе он составил 20,8%, в Увинском — 20,2%, в Ижевске предельный индекс установлен на уровне 19,3%.