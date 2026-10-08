Тариф на электроэнергию в Удмуртии вырос более чем на 18% за неделю

Горячее водоснабжение за 1 куб. м в Удмуртии подорожало на 15,3% — до 284 руб. В среднем в месяц с человека теперь выходит 1,37 тыс. руб. По холодному водоснабжению прирост составил примерно 15% — до 53,8 руб. за 1 куб. м и 718,5 руб. в месяц соответственно.