Глава минстроя Удмуртии объяснил рост тарифов на ЖКХ обновлением сетей

Глава минстроя Удмуртии Михаил Баранов назвал рост тарифов на коммунальные услуги чувствительной для жителей темой и связал индексацию с обновлением инфраструктуры. Его слова приводит пресс-служба главы и правительства республики. По данным кабмина, с 1 октября платежи за коммуналку в среднем по республике вырастут на 15%.

«Мы понимаем, что изменение платы за коммунальные услуги — чувствительная тема для жителей. Но за этими цифрами стоит масштабная работа по обновлению сетей, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение на десятилетия вперед. Уже сегодня мы видим результат: за последние два года аварийность снижена на 35%, повышается качество услуг, и эта работа будет продолжена»,— сказал и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.

С 1 октября в Удмуртии изменятся тарифы на коммунальные услуги. Это второй этап индексации после января, когда прирост составил 1,7%. По данным правительства республики, в среднем по республике платеж увеличится на 15% (отклонение по постановлению правительства РФ не должно превышать 4,3 п. п. от этого значения). В Селтинском районе он составит 20,8%, в Увинском — 20,2%, в Ижевске предельный индекс установлен на уровне 19,3%.